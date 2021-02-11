Bursa'da 500 bin liralık aracı, cam vitrini kırarak çaldılar

Bursa'da 500 bin liralık aracı, cam vitrini kırarak çaldılar

Alarm sistemini devre dışı bıraktıkları oto galericiye giren kimliği belirsiz şüpheliler, 500 bin lira değerindeki otomobili, vitrin camını kırarak çaldı.

Önceki gün saat 06.30 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan oto galeride hırsızlık yaşandı.

Kimliği belirsiz şüpheliler, alarm sistemini devre dışı bıraktıkları oto galeriye kapıyı zorla açarak girdi.

500 bin TL değerindeki lüks otomobil ile cam vitrini kırarak galeriden çıkan şüpheliler, kayıplara karıştı.

KAMERALAR İNCELENDİ

İş yerinin camının kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Bursa'da 500 bin liralık aracı, cam vitrini kırarak çaldılar VİDEO







































