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    Bursa’da 500 polis, şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi

    Son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonu, Bursa'da yapıldı. 500 polisin şafak operasyonu yürüttüğü çalışmada, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 10:18
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    Bursa’da 500 polis, şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı...

    Son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkit Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

    ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

    İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

    Bursa’da 500 polis, şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi #1

    500 POLİS KATILDI

    Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi.

    Bursa’da 500 polis, şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi FOTO GALERİ

    Bursa’da 500 polis, şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi #2

    UYKUDA YAKALANDILAR

    Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı.

    Bursa’da 500 polis, şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi VİDEO

    ARAMALAR SÜRÜYOR

    Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.

    Bursa’da 500 polis, şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi #3

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