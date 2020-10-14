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    Bursa'da 500 polis, silah kaçakçılarına operasyon düzenledi

    500 polis, Gemlik merkezli ilçelere silah kaçakçılığı kapsamında şafak operasyonu düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri alınan operasyonda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 09:49
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    Bursa'da 500 polis, silah kaçakçılarına operasyon düzenledi

    Emniyet, silah kaçakçıları ile mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlarını sürdürüyor.

    Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda kentte çok sayıda adreste kaçak silah ticareti yapıldığını tespit etti.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Harekete geçen ekipler, şüpheli kişileri ve adresleri teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen adreslere operasyon başlatan ekipler, sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

    Bursa'da 500 polis, silah kaçakçılarına operasyon düzenledi VİDEO

    Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, Özel Hareket ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların da olduğu belirtildi.

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    Bursa da 500 polis, silah kaçakçılarına operasyon düzenledi #9

    Bursa da 500 polis, silah kaçakçılarına operasyon düzenledi #10

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