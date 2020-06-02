Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden sürücünün ölüm anı anbean kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 54 yaşındaki Hayrullah Çalışmaz, sürücüsü olduğu otomobilde beraberinde bulunan kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği belirsiz kişi, Çalışmaz’ı tabancayla karnından vurdu.

Çalışmaz yaralı halde sürmeye devam ettiği otomobille, yol kenarındaki dinlenme tesisine geldi, yaralı olarak araçtan indi.

ÖLÜM ANI KAMERADA

Kimliği belirsiz kişi ise elindeki poşetlerle sürücü koltuğuna geçip, otomobille kaçtı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da 54 yaşındaki adam kendi aracında vuruldu ViDEO

POLİS KATİLİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Çalışmaz, olay yerinde, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.