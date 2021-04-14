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    Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

    Balkonda oyun oynadığı sırada beton zemine düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki Yusuf, hastanede tedaviye alındı.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 17:53
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    Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde 5'inci kattaki evinin balkonunda oynayan yabancı uyruklu Yusuf Hassun (5), dengesini kaybederek beton zemine çakıldı.

    AĞIR YARALANDI

    Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen Yusuf, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yusuf'u İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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