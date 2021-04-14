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- Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Balkonda oyun oynadığı sırada beton zemine düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki Yusuf, hastanede tedaviye alındı.
- İHA
- 14.04.2021 - 17:50
- Güncelleme : 14.04.2021 - 17:53
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde 5'inci kattaki evinin balkonunda oynayan yabancı uyruklu Yusuf Hassun (5), dengesini kaybederek beton zemine çakıldı.
AĞIR YARALANDI
Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen Yusuf, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yusuf'u İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.