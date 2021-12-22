Bursa'da 600 yıllık türbenin bitişiğindeki evde yangın çıktı

İnegöl'de Sinanbey mahallesinde bulunan kullanılmayan evde yangın çıktı. Yangın, evin önündeki Sinan dede türbesine sıçramadan söndürüldü.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde saat 02.00 sıralarında Sinanbey mahallesi 1. Mesudiye sokakta bulunan kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EVİN YANINDA 600 YILLIK TÜRBE VAR

Ekipler, alevleri evin bitişiğindeki mahalleye ismini veren 620 yıl önce yaşadığı düşülen Sinan Dede türbesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürdüler. Evde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.