Bursa'da 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

53 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Alış, dengesini kaybederek 6'ncı katından zemin kattaki iskele demirlerinin üzerine düşerek olay yerinde yaşamını yitiridi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstiklal mahallesinde yapımı devam eden 14 katlı bir inşaatta işçi olarak çalışan Ahmet Alış, inşaatın 6'ncı katında çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybetti.

İSKELE DEMİRLERİNDE ASILI KALDI

6'ncı kattan düşen alış, 1'inci kattaki iskele demirlerine düşüp asılı kaldı. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, Alış'ı asılı olduğu yerden sepetli itfaiye aracı yardımıyla indirdi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Alış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alış'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





































