Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık yüzünden kızıyla 5 aydır ayrı yaşayan Sevgi Özbay, boşanma davası açtı. Dava devam ederken, çocuğun velayeti geçici olarak annesine verildi.

Bursa'da uzaktan akraba olan ve 2020 yılında nikah masasına oturan Sevgi Özbay ile Hakan Özbay çifti, 7 ay önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Hakan Özbay, bir süre sonra eşi Sevgi Özbay’ı geçimsizlik nedeniyle Malatya’daki ailesinin yanına gönderdi.

ANNEYLE BEBEĞİNİ AYIRDI

Ancak, anne sütü almasına rağmen Besime Nur'u kendisine vermedi. Çocuğu elinden alınan Sevgi Özbay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Gözene köyündeki anne ve babasının yanına yerleşti.

Bursa'da 7 ay önce doğurduğu kızını aylar sonra gördü ViDEO

BOŞANMA DAVASI AÇILDI, VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Kızını, aylarca göremeyen Sevgi Özbay, Bursa 11’inci Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu’ndan atanan Kamran Karasu, Sevgi Özbay'ın avukatı olarak girdiği Aile Mahkemesi’nde, Besime Nur’un halen süt emdiğini ve annesine ihtiyacı bulunduğu yönündeki delillerini mahkemeye sunarak, çocuğun anneye verilmesini istedi. Mahkeme, avukatın bu talebi doğrultusunda bebeğin, anneye verilmesinin kararlaştırdı.

5 AYLIK EVLAT HASRETİ SONA ERDİ

Bunun üzerine baba Hakan Özbay ile diyaloga geçen avukat Karman Karasu, mahkeme kararı gereği bebeğin anneye verilmesini istedi. Taraflar arasında yapılan görüşme sonucu babası ve dedesinin öptüğü bebeği alan Avukat Kamran Karasu, çocuğu bekleyen annesine teslim etti. 7 ay önce dünyaya getirdiği kızını 5 ay sonra gören Sevgi Özbay gözyaşlarıyla Besime Nur'u öpüp koklayıp dakikalarca sevdi, karnını doyurdu, altını temizledi.

BABADAN ANNEYE SUÇLAMA: KIZIMA BAKAMIYORDU

Eşinin, kızlarıyla yeterince ilgilenmediğini öne süren Hakan Özbay, "Sevgi, Besime Nur'a yeterince bakmıyordu. Anne sütünü sağıp biberona koyuyordu. Komşu ziyaretine gidiyordu. Sütü ise ben çocuğa içiriyordum. Ayrıca, özel hayatımı komşularımıza anlatmış. İlk gecemizi anlatmış. Ailemi kötülemiş. Kendisini hep acındırmış. Bir yıl evli kaldık. Kendisi iki ay bile çocuğuma bakmadı. Mektup bırakıp, ik ikez intihara teşebbüs etti. Onun yazdığı mektupları mahkemeye vereceğim." dedi.

Dede Ahmet Turan Özbay ise “Yargının verdiği karar doğrultusunda, torunum Besime Nur’u teslim etmeye geldik. Oğlum, ben, ailem torunuma 7 ay boyunca çok iyi baktık. Aşılarını yaptırdık. Özel mama ve taze meyve sularıyla, sağlıklı bir şekilde yetiştirdik. Yargı nedeniyle, süt ihtiyacı olduğu için anneye teslim ediyoruz." diye konuştu.

"2 AYLIKKEN ÇOCUĞUMU ELİMDEN ALDILAR"

Anne Sevgi Özbay ise “Avukatım sayesinde kızıma kavuştum. 2 aylıkken çocuğumu elimden aldılar. Sonunda ona kavuştum." dedi.

Avukat Kamran Karasu, “Anne 5 aydan beri kızını göremiyor. Yasal süreci başlattık. Mahkeme hızlı bir karar alarak çocuğunu annesine vermesi sonucunda, kavuşturduk. Şu anda geçici velayeti aldık. Boşanma davası bitiminde çocuğun anneye verilmesi için elimizden geleni yapacağız. Mahkeme babaya teslim kararı verirse, kızını babaya teslim edeceğiz." dedi.