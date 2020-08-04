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    Bursa'da 7 kilo bonzai ele geçirildi

    Polisin narkotik köpekleri ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 250 gram bonzai bulunurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 08:45
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    Bursa'da 7 kilo bonzai ele geçirildi

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentin çeşitli yerlerinde uygulama yapıldı.

    Yaklaşık 200 kişilik personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 110 kişi sorgulandı.

    7 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda ekipler, ev ve araçlarda arama yaptı. Bu aramalar sonucu 7 kilo 250 gram bonzaiye el konuldu.

    Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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