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- Bursa'da 7 kilo bonzai ele geçirildi
Bursa'da 7 kilo bonzai ele geçirildi
Polisin narkotik köpekleri ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 250 gram bonzai bulunurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 04.08.2020 - 08:45
- Güncelleme : 04.08.2020 - 08:45
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentin çeşitli yerlerinde uygulama yapıldı.
Yaklaşık 200 kişilik personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 110 kişi sorgulandı.
7 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda ekipler, ev ve araçlarda arama yaptı. Bu aramalar sonucu 7 kilo 250 gram bonzaiye el konuldu.
Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.