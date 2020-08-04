Bursa'da 7 kilo bonzai ele geçirildi

Polisin narkotik köpekleri ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 250 gram bonzai bulunurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentin çeşitli yerlerinde uygulama yapıldı.

Yaklaşık 200 kişilik personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 110 kişi sorgulandı.

7 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda ekipler, ev ve araçlarda arama yaptı. Bu aramalar sonucu 7 kilo 250 gram bonzaiye el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.