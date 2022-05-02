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    Bursa'da 7 yaşındaki Ercan'a köpek saldırdı

    Hurdacının bahçesinde bulunan köpeğin saldırması sonucu yaralanan 7 yaşındaki Ercan D., hastanede tedaviye alındı.
    • 02.05.2022 - 14:02
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    Bursa'da 7 yaşındaki Ercan'a köpek saldırdı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi'nde topladıkları malzemeleri satmak için hurdacıya getiren ailenin yanında bulunan çocukları Ercan D.'ye,  bahçede bulunan köpek saldırdı.

    Ailesinin köpeğin saldırısından güçlükle kurtardıkları çocuğa ilk müdahale, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Ercan D., tedaviye alındı.

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    DHA'nın haberine göre; Vücudunun birçok yerinde yara izi olan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Hurdacıdan şikayetçi oldular

    Yaralanan çocuğun ailesi hurdacıdan şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

    Bursa da 7 yaşındaki Ercan a köpek saldırdı #1


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