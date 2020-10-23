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    Bursa'da 70 yaşında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

    Polis, uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonla gözaltına alınan şahıslardan birinin 70 yaşında olduğu ve yürümekte zorlandığı görüldü.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 16:31
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    Bursa'da 70 yaşında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

     

    Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonda E.Ş., A.Y., İ.B., R.E. ve H.Ö. gözaltına alındı.

    Şüphelilerden 70 yaşındaki E.Ş.’nin evinde 420 gram esrar ele geçirildi.

    Diğer şüphelilerin ev ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar kokain, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi bulundu.

    Bursa'da 70 yaşında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı VİDEO

    YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKEN UYUŞTURUCU TACİRİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş.’nin yürümekte zorluk çektiği görüldü. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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    Bursa da 70 yaşında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı #5

    Bursa da 70 yaşında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı #6

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    Bursa da 70 yaşında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı #8

    Bursa da 70 yaşında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı #9

    Bursa da 70 yaşında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı #10

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