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    Bursa'da 8 dağcı 9 saat sonra kurtarıldı

    İznik ilçesinde sabah saatlerinde kamp yapmaya gelen 8 dağcı yoğun kar nedeniyle oldukları mevkiden çıkamayınca, jandarma ekipleri yardımına koştu.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 05:00
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 05:07
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    Bursa'da 8 dağcı 9 saat sonra kurtarıldı

    Bursa’nın İznik’e bağlı Kırıntı Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 8 dağcı Kırıntı mahallesinde kamp yapmak için geldi.

    Daha sonra yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını çıkartamayan dağcılar köy muhtarına ulaşarak yardım istedi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    Jandarma ve köylüler traktörlerle seferber olurken, dağcılar 9 saat sonra Kocaeli'ne bağlı Menekşe mevkiinde sağ salim bulundu.

    Bursa'da 8 dağcı 9 saat sonra kurtarıldı İZLE


    "BÖLGEYE GİTTİĞİMİZDE TİR TİR TİTRİYORLARDI"

    Muhtar Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, “Haberimiz olduğu gibi kar yağışından dolayı bölgeye gidemedik. Çünkü çok yüksek şekilde kar yağışı vardı bölgeye gittiğimizde tir tir titriyorlardı. Bulduk sağ salim Jandarma ekiplerine teslim ettik’’ dedi.

    Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor

    Bursa da 8 dağcı 9 saat sonra kurtarıldı #1

    Bursa da 8 dağcı 9 saat sonra kurtarıldı #2

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