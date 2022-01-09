Bursa'da 8. kattan düşen kadın mucize şekilde hayata tutundu

8 katlı binanın balkonundan düşen kadın, 3. katın balkonuna takılarak zemine çakılmaktan kurtuldu. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, eşi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 8 katlı binanın balkonunda dengesini kaybeden kadın hayata mucize şekilde tutundu. 37 yaşındaki Ç.Y. korkuluktan aşağıya düştü.

BALKON ÇATISINA TAKILDI

Hızla aşağıya hareket eden Ç.Y., zemine çakılmaya 10 metre kala, apartmanın 3.katındaki balkonun çatısına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile 3. kattaki balkona çıkarak sağlık ekipleri ile birlikte Ç.Y.'ye müdahale etti.

İLK MÜDAHALESİ YAPILDI

Bir apartman sakininin evine alınan Ç.Y.'ye ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra sedye ile sokağa çıkartılan Ç.Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI KADININ EŞİNİN İFADESİ ALINACAK

Öte yandan, olay esnasında evde bulunan Ç.Y.'nin eşi Y.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.