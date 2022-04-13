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    Bursa'da 8 köpek, okula giden çocuğa saldırdı

    Okula gitmek üzere evden çıkan ilkokul öğrencisi, 8 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun kol, bacak, kalça ve baş bölümlerinde ağır yaralar oluştuğu ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 13:27
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    Bursa'da 8 köpek, okula giden çocuğa saldırdı

    8 Nisan günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi, 08.45 sıralarında okula gitmek üzere evden çıktı.

    Okula yürüdüğü sırada kendi evinin sokağının başında 8 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan çocuk yapılan müdahaleyle hayata tutunurken, babası ilgili makamlara şikayette bulundu.

    Saldırıdan sonra 60'a yakın köpek toplandı

    Şikayetin ardından 60'a yakın köpeğin mahalleden toplandığını ifade eden baba, saldırıdan önce köpeklerin toplanmamasına sitem etti.

    Cerrahi müdahale yapıldı

    Cerrahi müdahale yapılan küçük çocuğun ise kolları, bacakları, başı ve kalçasında kaslarının koparıldığı belirtildi.

    Bursa da 8 köpek, okula giden çocuğa saldırdı #1


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