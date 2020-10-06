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- Bursa’da 9 yıl önce eşini öldüren cani koca Muş’ta yakalandı
Bursa’da 9 yıl önce eşini öldüren cani koca Muş’ta yakalandı
- DHA
- 06.10.2020 - 08:12
26 Ekim 2011'de Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Atlı Sokak'ta kayınbabası Abdurrahim Tontaş'ın 4 katlı evinin 1'inci katında oturan Adem Tüncer (33), iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşi Dilek Tüncer'i kızı Melek ve oğlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü.
Cinayetin ardından kanlı elbiselerini değiştirip kaçan Adem Tüncer, polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen bugüne kadar bulunamadı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aylardır süren takip ve istihbari çalışmalar sonucu Adem Tüncer'in Toprakkale köyünde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince drone ile düzenlenen operasyonda Adem Tüncer, belirlenen adreste saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı.
GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIYORDU
Operasyonda gizli bölmede yakalandığı öğrenilen Tüncer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.