Bursa'da 900 bin liralık tarihi eser ele geçirildi

Jandarma ekipleri, evinde tarihi eser saklayıp, satmak için müşteri arayan şahıslar hakkında aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan aramalarda değeri 900 bin lira olan eserler bulundu.

Bursa’da tarihi eser kaçakçıları ile mücadele eden ekipler, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

Evinde sakladığı çeşitli objeleri satmak için müşteri arayışında olduğu öğrenilen şahsı yakalamak için takip çalışmaları başlatıldı.

ORTAK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen müşterek bir operasyon ile şahsın oturduğu ikametgaha operasyon düzenlendi. Söz konusu apartman dairesinde 3 kişi suçüstü yakalandı.

ARAMA YAPILDI

Operasyon kapsamında evde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 1 adet Bizans dönemine ait gümüş sikke, 1 adet Yunan dönemine ait gümüş sikke, 6 adet Doğu Roma dönemine ait bronz heykel, 4 adet Helenistik döneme ait bronz heykel, 3 adet Frigyalılar dönemine ait bronz heykel, 4 adet Bizans dönemine ait çeşitli ebatlarda mühür ve 1 adet Sümerler dönemine ait tablet ele geçirildi.

DEĞERLERİ 900 BİN LİRA

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Değeri 900 bin lira olduğu öğrenilen tarihi eserler ise Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.