Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.495
0.40%
EXEN Coin
11.26
-2.08%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Bursa'da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı

    Sokağa çıkma kısıtlamasında ablasına televizyon götürdüğünü söyleyen bir şüphelinin aracında uyuşturucu bulundu. Şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 13:21
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 14:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı

    Bursa ​İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

    Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, 16 J 2417 plakalı otomobili durdurdu.

    Polis, otomobildeki 2 kişiye izin belgelerini sordu.

    ABLASINA TELEVİZYON GÖTÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    İzin belgeleri olmayan ve Cevat Y. ile Cezail Can H. olduğu saptanan ikiliye 3 bin 186’şar liradan toplam 6 bin 372 TL ceza uygulandı. Sürücü Cevat Y., polis ekiplerine, ablasına televizyon götürdüğünü, canı sıkılmasın diye arkadaşını yanına aldığını söyledi.

    UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

    İki arkadaşın hareketlerinden şüphelenen polis, otomobilde yaptığı aramada ilaç kutusuna saklanmış uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat buldu. 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan gözaltına alındı.

    Bursa da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı #1

    Bursa da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı #2

    Bursa da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı #3

    Bursa da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı #4

    Bursa da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı #5

    Bursa da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı #6

    Bursa da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı #7

    Bursa da ablasına gittiğini söyledi: Araçtan uyuşturucu çıktı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir