Bursa'da ablasına kızdı, dükkanına otomobille girdi

Tartıştığı ablasının çalıştığı eczaneye aracıyla giren olay sonrasında ise kaçan Erkan A., polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki eczanede çalışan ablası Mualla A. ile tartışan Erkan A., ortalığı birbirine kattı.

ARACIYLA İŞ YERİNE DALDI

Tartışma sonrası eczaneden çıkan bir süre sonra ise geri gelen Erkan A., 16 AGU 110 plakalı otomobil ile ters şeritten iş yerine girdi. Eczanenin camları kırılırken, müşteriler ile çalışanlar büyük korku yaşadı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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