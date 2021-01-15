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    Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

    Yüksek kesimlere kar yağmasının ardından aç kalan domuz sürüleri, şehir merkezlerine indi.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 09:40
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    Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

    Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaban domuzları görüldü.

    Kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi.

    KAYDA ALDILAR

    Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.

    SİTEDE GEZİP, GÖZDEN KAYBOLDULAR

    Etrafta gezinip yiyecek arayan domuz sürüsü bir süre site içinde gezdikten sonra gözden kayboldu.

    Bursa da aç kalan domuz sürüsü şehre indi #1

    Bursa da aç kalan domuz sürüsü şehre indi #2

    Bursa da aç kalan domuz sürüsü şehre indi #3

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