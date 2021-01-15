Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

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Yunanistan parlamentosu, Fransa'dan alınacak 18 savaş uçağı için onay verdi

İngiltere'de kraliyetin gücünü simgeleyen kuzgunlardan biri kayboldu

Sakarya'da yabancı uyruklu bir kişi köpeği taciz etti

Ekonomi 21