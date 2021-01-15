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- Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Yüksek kesimlere kar yağmasının ardından aç kalan domuz sürüleri, şehir merkezlerine indi.
- İHA
- 15.01.2021 - 09:40
Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaban domuzları görüldü.
Kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi.
KAYDA ALDILAR
Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.
SİTEDE GEZİP, GÖZDEN KAYBOLDULAR
Etrafta gezinip yiyecek arayan domuz sürüsü bir süre site içinde gezdikten sonra gözden kayboldu.