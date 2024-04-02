Bursa'da acı ölüm... Kızlarına bayramlık almaya giderken araba çarptı Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Tuba Çival'in, aynı kazada yaralanan kızları M.Ç. ile R.Ç.'ye bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi.

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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, korkunç bir kaza meydana geldi.

Makas atarak caddede hızla ilerlediği öğrenilen Recep Ö. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival ile kızları M.Ç. ve R.Ç.'ye çarptı.

Kazada anne ile kızları yaralanırken, sinir krizi geçiren sürücü Recep Ö. ise olay yerinde bayıldı.

Çevredekiler Recep Ö’ye yardım ederken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

"Sayaç mı var"

Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Recep Ö., kendisine "Aşırı hızlı gidiyordu, suçlu bu adam." diyenlere ağlayarak, "Sayaç mı var sende, söylesene bana. Kim ister insanların ölmesini?" dedi.

Çival hastanede hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı. R.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bayramlık almaya giderken can verdi

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken Tuba Çival'in, kızlarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi. Recep Ö.’nün de polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)