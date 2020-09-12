Bursa'da açık unutulan otomobillerde buldukları yedek anahtarla otomobil çaldılar

Sahibi tarafından açık unutulan otomobilin içinde yedek anahtar bulan hırsızlar, başka araca ait olan yedek anahtarla birlikte otomobil çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

24 Eylül tarihinde Bursa’da 21 yaşındaki F.Ö., yanındaki arkadaşıyla birlikte merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi’ne gelerek, yol üzerinde park halinde duran araçların kapılarını kontrol etmeye başladı.

Bir süre sonra bir otomobilin kapısının açık olduğunu fark eden F.Ö. ve arkadaşı, otomobile girerek içinde arama yaptı.

PLAKA DEĞİŞTİRİP KAÇTILAR

F.Ö., arabanın torpido gözünde, bir başka araca ait anahtar buldu. Bulduğu anahtarı sokaktaki bütün araçlarda deneyen F.Ö., anahtarın ait olduğu otomobili belirledi. Otomobilin kapılarını anahtarla açarak alıp kaçan F.Ö. ve arkadaşı, otomobile daha önce çaldıkları başka bir plakayı takarak kullanmaya başladı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayla ilgili ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı.

100 GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Ekipler 4 Eylül’de Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde de benzer bir otomobil hırsızlığı olduğu bilgisine ulaştı. Otomobilin çalındığı bölgede, yaklaşık 100 güvenlik kamerası izleyen polis, hırsızlık şüphelilerinin F.Ö. ile yanındaki bir arkadaşı olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

F.Ö.'nün yine aynı yöntem ile hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler, şüphelinin daha önce de 2 otomobil hırsızlığı ve 3 sahtecilik suçuna karıştığı bilgisine ulaştı. F.Ö.’yü ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlatan polis, F.Ö.’nün adresini belirledi. Ekipler şüpheliyi, dün Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde evine girerken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö.'nün savcılık sorgusu devam ediyor.

1 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan polis ekipleri, F.Ö.'nün yanındaki arkadaşının yakalanması için de geniş çaplı çalışma başlattı.

























