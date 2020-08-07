Bursa'da acil servis önünde oksijen tüpü patladı

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Solunum rahatsızlığı çeken yakınını hastaneye götüren adam, acil servis önüne park ettiği aracında oksijen tüpünü açık unuttu. Açık kalan tüp, acil servisin önünde patladı.

Bursa Osmangazi'de 43 yaşındaki Bilal Ceylan, bir yakınını özel bir hastanenin acil servisine götürdü.

Ceylan, Emek Mahallesi'ndeki özel hastaneye götürdüğü solunum yetmezliği olan hastayı, acil servisten içeri götürürken aracını acil servisin önüne park etti. Aracın içerisindeki oksijen tüpü ise açık unutuldu.

OTOMOBİLDEN İNDİĞİ SIRADA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Yaklaşık yarım saat sonra geri gelip bindiği otomobilinde, oksijen tüpünden gelen sesi fark eden Ceylan'ın araçtan inmek istediği sırada patlama meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede otomobili sardı.

SON ANDA KURTULDU

Ceylan alevlerden son anda kurtulurken, yükselen siyah dumanlar, acil servise doldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis çevre güvenliği aldı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Dumanlar, acil servisteki hastaları etkiledi.





































