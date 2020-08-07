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- Bursa'da acil servis önünde oksijen tüpü patladı
Bursa'da acil servis önünde oksijen tüpü patladı
- DHA
- 07.08.2020 - 17:47
- Güncelleme : 07.08.2020 - 17:47
Bursa Osmangazi'de 43 yaşındaki Bilal Ceylan, bir yakınını özel bir hastanenin acil servisine götürdü.
Ceylan, Emek Mahallesi'ndeki özel hastaneye götürdüğü solunum yetmezliği olan hastayı, acil servisten içeri götürürken aracını acil servisin önüne park etti. Aracın içerisindeki oksijen tüpü ise açık unutuldu.
OTOMOBİLDEN İNDİĞİ SIRADA PATLAMA MEYDANA GELDİ
Yaklaşık yarım saat sonra geri gelip bindiği otomobilinde, oksijen tüpünden gelen sesi fark eden Ceylan'ın araçtan inmek istediği sırada patlama meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede otomobili sardı.
SON ANDA KURTULDU
Ceylan alevlerden son anda kurtulurken, yükselen siyah dumanlar, acil servise doldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis çevre güvenliği aldı.
YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Dumanlar, acil servisteki hastaları etkiledi.