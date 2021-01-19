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    Bursa'da ağabey tartıştığı kardeşini öldürdü

    Evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kardeşinin bıçaklayarak öldüren katil ağabey, "Elimi ayna kesti" dedi. Zanlı ardından baygınlık geçirirken, kısa süre sonra cinayet ortaya çıktı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 07:10
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 07:34
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    Bursa'da ağabey tartıştığı kardeşini öldürdü

    Bursa’nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak’ta Fatih A. (27) ile kardeşi Semih A. (19) evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşinin üzerine yürüdü.

    “ELİMİ AYNA KESTİ”

    Kaçmaya çalışan Semih A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Fatih A., kardeşini olay yerinde bıraktıktan sonra İznik Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Burada "Elimi ayna kesti" dedikten kısa bir süre sonra baygınlık geçirdi.

    Bursa da ağabey tartıştığı kardeşini öldürdü #1

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    İki kardeşin kaldığı daireden bağrışmalar duyan komşuları, polise haber verdi.

    Bu sırada eve gelen kuzenleri Semih A.'yı yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen polis araştırma başlatırken, sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Semih A., İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Semih A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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    AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

    Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fatih A.’nın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Bursa da ağabey tartıştığı kardeşini öldürdü #3

    Bursa da ağabey tartıştığı kardeşini öldürdü #4

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