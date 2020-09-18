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    Bursa'da ağabeyini öldürüp, yeğenini yaralayan zanlı tutuklandı

    Cinayetin ardından samanlığı kundaklayan ve sonrasında kaçan katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 18.09.2020 - 17:50
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    Bursa'da ağabeyini öldürüp, yeğenini yaralayan zanlı tutuklandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi Ali Ö. ile tartışan A.R.Ö, silahla önce ağabeyine daha sonra yeğeni Muhammet Ö'ye ateş etti.

    Yaralanan iki kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Ali Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    KATİM ZANLISI KARDEŞ TUTUKLANDI

    Olayın ardından evlerinin çevresinde bulunan samanlığı kundaklayan ve kaçan A.R.Ö, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.R.Ö, tutuklandı.

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