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- Bursa'da ailesine kızıp evini yaktı
Bursa'da ailesine kızıp evini yaktı
Ailesine kızıp evini ateşe veren madde bağımlısı şahsın çıkardığı yangında, 2 ev küle dönerken polis, kaçan zanlıyı yakalamak için harekete geçti.
- İHA
- 19.01.2022 - 17:58
- Güncelleme : 19.01.2022 - 18:04
Bursa'nın Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi İsabey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
AİLESİNE KIZDI, EVİNİ ATEŞE VERDİ
Çevredekilerin iddiasına göre, evin bahçesindeki barakada yaşayan madde bağımlısı Ali Y., ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe vererek kaçtı.
ALEVLER BAŞKA BİR EVE DE SIÇRADI
Ardından kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sararak, bitişiğindeki diğer eve de sıçradı.
ZANLI ARANIYOR
İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.
Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, Ali Y.’yi arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.