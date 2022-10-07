Bursa'da çalıştığı firmadan 30 bidon mazot çaldı

Şoför olarak çalıştığı bir nakliye firmasında toplamda 30 bidon mazot çaldığı tespit edilen zanlı, patronu tarafından depoda suçüstü yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi’nde, çalıştığı özel bir firmada 2 yıl önce şoför olarak işe başlayan 55 yaşındaki A.D., işletme sahibi H.T.'nin deposundan bidon bidon mazot çaldı, patronun uzun süren takibi sonrası A.D. depoda mazot çalarken suçüstü yakalandı.

Her gün araba değiştirip, maske ve gözlük takıp çaldığı mazotu nerede sattığını öğrenmek için peşine düşen patron şüpheliye nefes aldırmadan yakaladığını söyledi.

Şoförlüğünü yaptığı ve çalıştığı kamyondan düzenli olarak sürekli mazot çalıp bir depoya stok yapan şoför, işletme sahibinin dikkatli takibi sonucu yakayı eleverdi.





30 bidon mazotu depoda biriktirdi

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu, firmadan çaldığı 30 bidon dolusu mazotu, evinin yakınlarındaki bir depoya götürüp stokladığı tespit edildi.

Çaldığı mazot bidonlarıyla suç üstü yakalanan zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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'Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında nankörlük gördüm'

Yaşanan olay sonrası isyan eden firma sahibi H.T., "6 ayda 300 bin lira zararım oldu. Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında bana nankörlük yaptı." diyerek sitemini dile getirdi.

İHA'dan aktarılan bilgilere göre, hakkında işlem başlatılan şahıs, Küçükbalıklı Merkez Karakolu'na götürüldü.