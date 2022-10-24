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- Bursa'da alacak verecek meselesinde kan aktı
Bursa'da alacak verecek meselesinde kan aktı
- 24.10.2022 - 09:00
- Güncelleme : 24.10.2022 - 09:12
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, M.B. borç olarak verdiği parayı istemek için Mehmet T.'yi aradığında olumsuz yanıt alması üzerine, arkadaşının evine gitti.
Gece saatlerinde bir araya gelen M.B. ile Mehmet T., anlaşma sağlayamayınca alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.
Arkadaşını silahla yaraladı
Nabızların yükseldiği tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., yanında bulunan tabancayla Mehmet T.’yi dizinden ve baldırından vurdu.
Silah sesleri üzerine komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu.
Hastaneye kaldırıldı
Mehmet T., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli aranıyor
İHA'nın haberine göre, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan M.B.'in yakalanması için çalışma başlatıldı.