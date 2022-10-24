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Bursa'da alacak verecek meselesinde kan aktı

Bursa'da alacak verecek meselesinde kan aktı

Osmangazi'de M.B. ile Mehmet T. arasındaki alacak verecek meselesinde tartışmanın büyümesiyle silahlar konuştu. Olayda bir kişi yaralanırken kaçan şüpheli ise aranıyor.