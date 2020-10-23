Bursa’da aldatılan kadın mahalleyi ayağa kaldırdı

Suriyeli bir kadınla yakaladığı eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldıran kadın, parmağından yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa’da M.D. aldı kadın, bir süre eşini takip etti.

Eşini evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta başka bir kadının evinde bulan kadın, çılgına döndü. Önce mahallede bağırmaya başlayan M.D., eşinin aracının camlarını taşla kırdı.

Sokak üzerinde Suriye uyruklu bir kadına ait eve giren N.D., bir süre sonra evden çıktı.

40 YILLIK EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli kadın kocasına, adam da eşine saldırdı. Tartışma sonrasında 40 yıllık eşini saçından tutup tokat atan N. D., onu yaraladı.

Vatandaşların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbar edildi.

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“KOCA BENİM”

Suriyeli kadın da pencereden olup bitenleri izlerken, "Koca benim. 6-7 yıldır birlikteyiz." dedi.

Eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N. D. ise Aile İçi Şiddet Bürosu'na götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan kocası tarafından parmağı kırılan öfkeli kadının, kendisini ikaz eden mahalle sakinlerine gösterdiği tepki de gözlerden kaçmadı.