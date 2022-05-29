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    Bursa’da ‘aldattın beni’ diyerek kadını dövdü

    Sabaha kadar eğlenen çift, gün ağarınca kavga etmeye başladı. Çiftin kavgası ve kadının dayak yediği anlar kameraya yansıdı.
    • 29.05.2022 - 15:56
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    Bursa’da ‘aldattın beni’ diyerek kadını dövdü

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’ndeki eğlence mekanında sabaha kadar vakit geçiren çift, bir süre sonra tartışmaya başladı.

    Alkolün de etkisiyle tartışmanın dozu büyüyünce adam kadına vurmaya başladı.

    Durdurmaya çalıştı ancak…

    Şahıs etrafa küfürler savurarak kadını yumrukladı.

    Yere düşen kadına vurmaya devam eden adamı bir kişi durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    “Aldattın beni” dayağı

    İHA’nın haberine göre sarhoş adam, “Aldattın beni” diyerek kadına şiddet uygulamaya devam etti.

    Darp anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa’da ‘aldattın beni’ diyerek kadını dövdü #1

    Bursa’da ‘aldattın beni’ diyerek kadını dövdü #2

    Bursa’da ‘aldattın beni’ diyerek kadını dövdü #3

    Bursa’da ‘aldattın beni’ diyerek kadını dövdü #4

    Bursa’da ‘aldattın beni’ diyerek kadını dövdü #5


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