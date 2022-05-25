Bursa'da aldığı uyuşturucu limon tuzu çıkan şahıs, suç duyurusunda bulundu

Sosyal medyadan tanıştığı torbacıdan aldığı metamfetaminin limon tuzu olduğunu anlayan şahıs, şikayetçi oldu. Şahsa madde kullanmaktan işlem yapılırken, torbacı hakkında arama kararı çıkarıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki H.Ç. (37) isimli şahıs, sosyal medya üzerinden metamfetamin almak istedi.

Orhangazi Caddesi'nde buluştuğu Ç.K.Y.'den 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan H.Ç., kullandığı maddenin limon tuzu çıkmasıyla Gemlik Adliyesi’ne gidip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden H.Ç., son 3 aydır ise kullanmadığını iddia etti.

'Uyuşturucu limon tuzu çıktı' şikayeti

Anlaştığı torbacı Ç.K.Y.'den metamfetamin aldığını, karşılığında da 200 TL'yi elden verdiğini belirten H.Ç., maddeyi kullandığında ise limon tuzu olduğunu anladığını söyleyip şikayetçi oldu.

Şahsa uyuşturucu kullanımından işlem yapıldı

H.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, Ç.K.Y. için de arama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









