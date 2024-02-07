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Bursa'nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında kaza yapan tır devrildi.

Kazanın şiddetiyle yan yatan araçta yangın başladı.

Son anda kurtuldu

Zaman zaman yaşanan patlamalar korku dolu anlara neden olurken şoförün tırdan kurtulma anları saniye saniye görüntülendi.

Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken tır şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Tır küle döndü

Yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.