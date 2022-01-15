İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alkollü vatandaş, yaktığı ateş üzerine düşerek ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesi pazaryeri mevkiinde birinin yerde yattığı yönünde ihbar aldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Cengin Ş.(67)'nin vücudunda yanık izlerini görünce 112'ye haber verdiler.

Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da alkollü adam kendi yaktığı ateşte yandı VİDEO



KENDİ YAKTIĞI ATEŞE DÜŞTÜ

Vücudunda 1. Derece yanıklar oluşan Cengin Ş.(67)'nin "Beni birileri yaktı" dediği şeklindeki ifadesinin ardından, yapılan incelemede alkollü olduğu ve kendi yaktığı ateşe düştüğü ortaya çıktı.

Yaralı şahıs, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.