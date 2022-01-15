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    Bursa'da alkollü adam kendi yaktığı ateşte yandı

    İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alkollü vatandaş, yaktığı ateş üzerine düşerek ağır yaralandı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 15:26
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    Bursa'da alkollü adam kendi yaktığı ateşte yandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesi pazaryeri mevkiinde birinin yerde yattığı yönünde ihbar aldı.

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Cengin Ş.(67)'nin vücudunda yanık izlerini görünce 112'ye haber verdiler.

    Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bursa'da alkollü adam kendi yaktığı ateşte yandı VİDEO

    KENDİ YAKTIĞI ATEŞE DÜŞTÜ

    Vücudunda 1. Derece yanıklar oluşan Cengin Ş.(67)'nin "Beni birileri yaktı" dediği şeklindeki ifadesinin ardından, yapılan incelemede alkollü olduğu ve kendi yaktığı ateşe düştüğü ortaya çıktı.

    Yaralı şahıs, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

    Bursa da alkollü adam kendi yaktığı ateşte yandı #1

    Bursa da alkollü adam kendi yaktığı ateşte yandı #2


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