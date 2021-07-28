- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da alkollü şahıs, 4 metre yüksekten dereye düştü
Bursa’da alkollü şahıs, 4 metre yüksekten dereye düştü
Arkadaşları ile dere kenarında alkol olan Faruk Turan, beton setin üzerine çıktı. Dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşen Turan, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 28.07.2021 - 08:42
- Güncelleme : 28.07.2021 - 09:18
Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi Gökdere Deresi'nde, saat 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla alkol almak için dere kenarındaki beton setin üstüne oturan Faruk Turan (40), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Arkadaşları, Turan’a yardım etmek için dere kenarına indi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Turan yerinden hareket ettirilemeyince durum, sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SEDYE İLE ÇIKARILDI
Turan, düştüğü yerden kaldırılarak sedye ile çıkarıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Turan, yaralı olarak ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa’da alkollü şahıs, 4 metre yüksekten dereye düştü VİDEO