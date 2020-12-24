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    Bursa’da alkollü sürücü durakta bekleyen kadına çarptı

    Kısıtlama saatinde alkollü ve aşırı süratli olduğu öğrenilen sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. O sırada durakta bekleyen bir kadın yaralandı.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 07:18
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 07:32
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    Bursa’da alkollü sürücü durakta bekleyen kadına çarptı

    Kısıtlama saatinde dışarıda alkollü ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Necmettin Ayçiçek adlı sürücü, alkolünde etkisiyle kullandığı 16 ABG 605 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi üzerindeki otobüs durağına daldı.

    Bu sırada otobüs durağında bekleyen Şehri Etser'i ezen alkollü sürücü, daha sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da alkollü sürücü, durakta bekleyen kadına çarptı İZLE

    KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Başından yaralanan ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen alkollü sürücü Ayçiçek de güçlükle bindirildiği ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Diğer yandan kadının pazardan alışveriş yaptığı daha sonrada evine gitmek için durakta oturup otobüs beklediği öğrenildi.

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    Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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