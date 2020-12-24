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Bursa’da alkollü sürücü durakta bekleyen kadına çarptı

Bursa’da alkollü sürücü durakta bekleyen kadına çarptı

Kısıtlama saatinde alkollü ve aşırı süratli olduğu öğrenilen sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. O sırada durakta bekleyen bir kadın yaralandı.