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    Bursa'da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

    İnegöl'de, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücüsü H.G. (39), yakalanmasının ardından dizlerinin üzerine çökerek "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın'' dedi.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 05:04
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 05:09
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    Bursa'da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

    Polisin dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

    20 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

    Harekete geçen polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 20 kilometre sonra durduruldu.

    Bursa da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi #1

    SÜRÜCÜ KENDİNİ YERLERE ATTI

    Otomobilden inen sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsa da ekiplerce yakalandı. Otomobilin sürücüsü Halil G., kendini yerlere atarak bağırmaya başladı.

    Bursa da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi #2

    ''EHLİYETİMİ ALACAĞINIZA ÖLDÜRÜN DAHA İYİ''

    Alkolmetreye üflemekte direnerek ekiplere zorluk çıkaran sürücü, dizlerinin üzerine çökerek "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor" dedi.

    Bursa da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi #3

    ARKADAŞI BASIN MENSUBUNA SALDIRDI

    Öte yandan, o anları görüntüleyen basın mensubuna saldıran alkollü sürücünün arkadaşı, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

    Bursa da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi #4

    CEZA MAKBUZUNU İMZALAMADI

    Ceza makbuzunu imzalamayan alkollü sürücü Halil G. yaya olarak hızla evinin yolunu tutarken, otomobili ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

    Bursa da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi #5

    EHLİYETİNE EL KONDU

    0.80 promil alkollü olduğu belirlenen Halil G.'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanıp, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

    Bursa da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi #6

    Bursa da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi #7

    Bursa da alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi #8

     

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