Bursa'da alkollü sürücü: Hayaller Paris, hayatlar Somali

Ekipleri uygulama noktasında zorla durduğu alkollü sürücü ceza yiyeceğini anlayınca, "Beni ters kelepçe yapın, hayaller Paris, hayatlar Somali." diyerek güldü.

Trafik ekiplerinin denetim noktasındaki denetimlerinde farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü, geri manevra yaparak anayolda ters şeritten ilerledi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca durmak zorunda kaldı.

Alkolmetreye zorla üfledi

Polis ekiplerini oyalamaya çalışan sürücü, alkol metreye üflemediğinde ehliyetine 2 yıl el konulacağını anlayınca, üflemeye karar verdi.

"Beni ters kelepçe yapın"

Alkol ölçümü yapılan sürücü 1.58 promil çıkınca "Beni ters kelepçe yapın, hayaller Paris, hayatlar Somali" diyerek kahkahalar savurdu.

Karakola ifade vermeye götürülen sürücünün daha önce de ehliyetini alkollü araç sürmekten kaptırdığı öğrenildi.

2 bin 286 TL idari para ceza

Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, 2 bin 286 TL idari para cezası uygulandı.

Başka sürücülerde kaçmaya çalıştı

Aynı uygulama noktasını gören bazı sürücüler ise hem kendilerinin hem başkalarının canını hiçe sayarak manevra yapıp kaçtı.

Fakat plakası tespit edilen araç sahipleri cezadan kaçamadı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.