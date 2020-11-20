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    Bursa'da alkollü sürücü kaza yaptı

    Nilüfer İlçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki otomobile çarparak takla attı. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 03:14
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 03:19
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    Bursa'da alkollü sürücü kaza yaptı

    Bursa'nın Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tuna caddesinde meydana gelen olayda, merkez istikametinde seyir halinde olan 16 GM 267 plakalı otomobil sürücüsü S.G., park halindeki otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    BURNU BİLE KANAMADI

    Kendi imkanlarıyla araç içinden çıkan S.G.'ye, sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.

    Polis ekipleri başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri sürücü S.G.'yi alkollü olduğu için gözaltına alındı.

    Sürücünün yapılan alkol testinin ardından 120 promil alkol aldığı ortaya çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bursa'da alkollü sürücü kaza yaptı İZLE


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