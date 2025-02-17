Bursa'da alkollü sürücü otomobilde sızdı: Polisleri tehdit edip küfürler yağdırdı

DHA

Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'de devriye gezen polis ekipleri, park halindeki 16 PD 280 plakalı otomobilde hareketsiz halde duran sürücünün durumundan şüphelendi.

Alkolün etkisiyle sızdığı anlaşılan sürücü, kendisinden kimlik isteyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerine hakaret edip, olumsuz yanıt verdi.

Şüphelinin saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

HASTANE ÇIKIŞI TEHDİT ETTİ

İsminin Süleyman A. (48) olduğu belirlenen sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedince, sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada da alkol testini reddeden Süleyman A., hastaneden çıkarılıp ekip otosuna götürülürken polislere direnip, hakaret, küfür ve tehdit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen şüpheli, ekip otosuna bindirilip, polis merkezine götürülürken, o anlar da kameraya yansıdı.

3'ü trafik, 3'ü Yunus polisi olmak üzere 6 polis memuruna mukavemette bulunma suçundan gözaltına alınan Süleyman A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin otomobili ise çekiciyle otoparka çekildi.