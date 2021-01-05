Bursa'da alkollü sürücü ve arkadaşlarının gezmesi pahalıya patladı

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta arama yapılırken, bir miktar uyuşturucu madde ve döner bıçağına rastlandı. Şahıslara para cezası kesildiği öğrenildi.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Bu kapsamında ekipler, kontrol noktasında Ulaş D. idaresindeki 16 ABD 724 plakalı otomobili Setbaşı'nda durdurdu.

Alkolmetre üfleten ekipler, Ulaş D.'nin 1.22 promil alkollü olduğunu tespit etti.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Araçta bulunan Ulaş D. ve yanındaki arkadaşları, ekiplere gezmeye çıktıklarını söyleri. Gençlerin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, araçtan indirerek arama yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu.

Ayrıca aracın koltuğunun altından döner bıçağı ile başka bıçaklar çıktı.

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“BU DALLAMA YÜZÜNDEN”

Ulaş D.'nin yanındaki arkadaşı Ali Y., gazetecilerin 'neden sokağa çıktın?' sorusuna "Bu dallama yüzünden" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Şahıslara, sokağa çıkma yasağını deldiğinden dolayı toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Ayrıca alkollü araç kullanmaktan Ulaş D.'ye 1.288 TL para cezası kesilirken, araç çekici yardımı ile otoparka çekildi.