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- Bursa'da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar
Bursa'da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar
Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü hem polise zorluk çıkardı, hem de "Hadi beni kelepçele" diyerek ısrar etti.
- İHA
- 08.09.2021 - 00:55
Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde sürücülere denetleme yaptı.
Denetleme sırasında durdurulan araç sürücüsü Bayram K.’nın alkolmetre testi 2.4 promül alkollü olduğunu tespit etti.
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı.
Bursa'da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar VİDEO
ZORLUKLA İKNA EDİLDİ
Cezanın ardından ifadesi alınmak üzere polis otosuna alınmak istenen sürücü, binmemekte direndi.
Polisin uyarısına cevap veren sürücü Bayram K., "Hadi beni kelepçele. Kelepçele." diyerek ısrar etti.
Zorlukla ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.