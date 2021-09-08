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    Bursa'da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü hem polise zorluk çıkardı, hem de "Hadi beni kelepçele" diyerek ısrar etti.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 00:55
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    Bursa'da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar

    Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde sürücülere denetleme yaptı.

    Denetleme sırasında durdurulan araç sürücüsü Bayram K.’nın alkolmetre testi 2.4 promül alkollü olduğunu tespit etti.

    Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı.

    Bursa'da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar VİDEO

    ZORLUKLA İKNA EDİLDİ

    Cezanın ardından ifadesi alınmak üzere polis otosuna alınmak istenen sürücü, binmemekte direndi.

    Polisin uyarısına cevap veren sürücü Bayram K., "Hadi beni kelepçele. Kelepçele." diyerek ısrar etti.

    Zorlukla ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Bursa da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar #1

    Bursa da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar #2

    Bursa da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar #3

    Bursa da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar #4

    Bursa da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar #5

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