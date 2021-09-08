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Bursa'da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar

Bursa'da alkollü sürücüden polise ilginç ısrar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü hem polise zorluk çıkardı, hem de "Hadi beni kelepçele" diyerek ısrar etti.