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    Bursa'da alkollü sürücünün çarptığı minik Zeynep hayatını kaybetti

    Bursa'da alkollü sürüsünün kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralan 6 yaşındaki çocuk hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 28.06.2022 - 20:41
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 23:54
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    Bursa'da alkollü sürücünün çarptığı minik Zeynep hayatını kaybetti

    26 Haziran 2022 tarihinde 15.40 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Burak U. (28) idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ve torunu Zeynep Mira Güler'e (6) çarptı.

    Nine ve torununa çarptı

    Çarpmanın şiddetiyle nine ve torun savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri nine Fikriye Yeğit'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirlerken torun Zeynep Mira Güler ise ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa'da alkollü sürücünün çarptığı minik Zeynep hayatını kaybetti VİDEO

    Bursa da alkollü sürücünün çarptığı minik Zeynep hayatını kaybetti #1

    Sürücü alkollü çıktı

    Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Burak U.'ya yaptığı alkol testinde 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti.

    Bursa da alkollü sürücünün çarptığı minik Zeynep hayatını kaybetti #2

    Minik Zeynep 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, hastanede 2 gündür hayat mücadelesi veren Zeynep Mira Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Bursa da alkollü sürücünün çarptığı minik Zeynep hayatını kaybetti #3


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