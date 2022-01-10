Bursa'da alkollü sürücünün ezdiği kadının oğlu konuştu

3.07 promil alkollü sürücünün aracıyla üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki kadının oğlu, “Mahkemedeki iyi haline kesinlikle bakılmamalı” dedi.

Geçen hafta Bursa’nın Gemlik ilçesinde oğlu tarafından vakit geçirmeleri için yapılan hobi bahçesinde oturdukları sırada, bahçenin hemen üzerinde bulunan 50 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağıya yuvarlanan otomobilin altında kalan Cevdet ve Nermin Yıldız çifti, ağır yaralandı.

Kazayı gören komşuları hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaralı çift, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları aracın altından çıkartılarak, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

65 yaşındaki Nermin Yıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, eşi Cevdet Yıldız hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına sebep olan 3.07 promil alkollü sürücü A.U. ise mahkemece tutuklandı.

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“HALKA KATİLLİK YAPANLAR CEZASINI BULSUN”

Yaşanan kaza sonucu elleriyle yaptığı hobi bahçesine çıkmaya cesaret edemediğini ve baktığı tavukları da başkasına verdiğini belirten oğlu Salih Yıldız, “Bu bir kaza değil, apaçık cinayet. 3.07 promil alkollü sürücü tarafından ölümüne sebep olunan kadının oğluyum. Annemi burada kanun tanımaz biri gelip bizden ayırdı. Bu şahıslar kanunlara hiçbir zaman dikkat etmeyen, insan canını hiçe sayan kişiler. Bu kişilerin suçlarını, bir ceket bir kravatla mahkemeye çıkıp örtmelerini, kanayan yaramızı kangrene çevirmesini istemiyorum. Bu hukuki süreçte, devletimizin yargıçlarından destek bekliyorum. Benim başıma geldi. Başkalarının başına gelmemesini istiyorum. Lütfen bu kişiler hak ettikleri cezaları alsınlar. Mahkemede iyi hallerine kesinlikle bakılmamalı. Mahkemede güzel gözüküp, halka katillik yapanlar cezasını bulsun.” diye konuştu.

KAZADAN HEMEN ÖNCE ÇEKİLDİ

Aileden geriye, hobi bahçesinde kazadan hemen önce çekilen mutlu aile fotoğrafları kaldı.

Hobi bahçesinde oturan Yıldız Ailesi'nin, semaverde çay demleyerek oldukça neşeli bir şekilde sohbet ettikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

Mutlu aile tablosunu barından videonun, kazadan hemen önce çekildiği öğrenildi.