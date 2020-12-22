Bursa'da alkollü yakalanan sürücü, annesinin duymasından korktu

Kısıtlamada polis denetimine takılan alkollü sürücüye para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Sürücünün endişeli hali, kameraya yansıdı.

Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından denetim yaptı.

Kontrol noktasında araçları durduran ekipler, bir sürücünün alkollü olduğunu fark etti. Mustafa B., üflediği alkol metrede 244 promil alkollü çıktı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Hem kısıtlamaya uymayan hem de alkollü araç kullanan sürücüye polis ekipleri toplam 4 bin 378 lira ceza uygularken, ehliyete de 6 ay süreyle el koydu.

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"ANNEM DUYMASIN"

Kameraları görünce "Cezayı yarın ödeyeceğim." diyen Mustafa B., telefonda konuştuğu kişiyi ise yaşananları annesinin duymaması konusunda tembihledi.

Söz konusu sürücünün yanında bulunan arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü Mustafa B. gözaltına alınırken, aracı ise yakınına teslim edildi.