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İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında alkol denetimi yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor.

Son olarak merkez Osmangazi ilçesinde alkol denetimi yapan ekipleri gören bir sürücü, ters istikametten kaçmayı denedi.

ÜFLEYEMİYORMUŞ GİBİ YAPTI

Kaçmak isteyen sürücü, trafik polislerinin dikkati sonucu yakalandı. Alkol testi yapılacağını öğrenen sürücü, önce alkolmetreyi üfleyemiyormuş gibi yaptı.

Üflemediği takdirde ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenen Ramazan K., alkolmetreyi üflemeden önce "Rüyamda gördüm, Allah da bana gösterdi" diye polis ekiplerine yalvardı.

1.33 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Alkolmetreyi üfleyen Ramazan K., 1.33 promil alkollü çıktı.

Yapılan kontrollerde Ramazan K.'nın daha önce de ehliyetini kaptırdığı tespit edildi.

30 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Alkollü sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 30 bin 111 lira para cezası kesildi.

Otomobil otoparka çekilirken, alkollü sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.