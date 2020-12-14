Sokağa çıkma yasağına rağmen otomobil ile gezintiye çıkan sürücü, polis için “Onun benimle takıntısı var, geçmişten husumetimiz var.” dedi.

Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Bu kapsamda ekipler kontrol noktası oluşturdukları İzmir istikametinden gelmekte olan Fuat S., (52) idaresindeki 06 BIN BC 196 plakalı otomobili Acemler kavşağında durdurdu.

EŞİ DE DAKİKALARCA POLİSİ UĞRAŞTIRDI

Sürücünün kimliğini alan polis, sonrasında alkolmetreyi üfletmek istedi. Ancak sürücü çeşitli bahanelerle polise karşı koydu.

“Avukatımı çağıracağım” diyen sürücü, olay yerine eşini çağırdı. Olay yerine gelen eşi de dakikalarca polisi uğraştırdı.

Bu sırada ortaya ilginç diyaloglar çıktı.

Bursa'da alkolmetreyi üflememek için dakikalarca polisi uğraştırdı ViDEO

“HASTANEYE GİDİYORUM”

Polis ekiplerin işlemlerini yaptığı sürücü, gazetecilere “Hastaneye gidiyordum, arkadaşlar yolda durdurdular. Hastaneye gidelim, kan tahlili verelim, çıkarsa ehliyetimi vereyim. Siz burada oyun yapıyorsunuz ya onun için.” dedi.

“BANA TAKINTISI VAR”

Tepki göstermeye devam eden sürücü, “Elindeki alkolmetreyi bir saattir üflüyorum. O polisin biraz bana takıntısı var. O beni tanıyor. Bende diyorum ki gazeteci arkadaşlarla birlikte hastaneye gidelim, eğer ki bende alkol çıkarsa, ehliyetimi vermekte sıkıntı yok.” diye konuştu.

“GEÇMİŞTEN GELEN HUSUMETİMİZ VAR”

“Trafik polisi ile eskiden husumetimiz var o yüzden durdurdu.” diyen sürücü şöyle devam etti:

“Şimdi bana diyor ki ehliyetini vereceksin. Bir saattir cihaza üflüyorum hiçbir şey çıkmıyor. Ne yapayım şimdi adam zorla durdurmuş, benle husumeti olduğu için komşum zaten aynı sokakta oturuyoruz. Sağlık ekibini çağırmam ehliyetine el koyacağım diyor.”

“BEN NEDEN ALAMIYORUM ARABAYI?”

Sürücünün olay yerine gelen eşi ise “Ben neden alamıyorum arabayı vekalet var. Alkollü filan değil, ben evden normal gönderdim. Hastaneye gönderin.” şeklinde konuştu.

Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil ise çekici tarafından otoparka çekildi.

10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polise zorluk çıkaran sürücünün ehliyetine el konulurken; sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, alkollü araç kullandığı, caddede sigara içtiği ve alkolmetreyi üflemediği için yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.