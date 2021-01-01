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Bursa'da alkolün etkisiyle balkondan düştü, hayatını kaybetti
- İHA
- 01.01.2021 - 09:14
- Güncelleme : 01.01.2021 - 11:12
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Kaplıkaya Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki Hüseyin Sayır, yılbaşı sebebiyle alkol aldıktan sonra sigara içmek için balkona çıktı.
Bu sırada alkolün etkisiyle dengesini kaybeden Hüseyin Sayır, beşinci kattan sitenin zeminine çakıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Eşinin balkondan eve girmemesi üzerine balkona çıkan eşi Lütfiye Sayır, aşağı baktığında eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Sayır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Polis ekiplerine ifade veren Lütfiye Sayır, yaşanan olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hüseyin Sayır’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da alkolün etkisiyle balkondan düştü, hayatını kaybetti ViDEO