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- Bursa'da amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza
Bursa'da amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza
İnegöl ilçesinde amatör spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 şahsa ceza yazıldı. Polisi gören şahıslar, tişörtleriyle yüzlerini kapattılar.
- İHA
- 01.05.2021 - 03:13
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir amatör spor kulübü lokalinde oyun oynandığı yönünde ihbar aldılar.
Ekipler, amatör spor kulübü lokaline baskın düzenlediler. Polisi gören şahıslar, ne yapacaklarını şaşırdılar.
17 KİŞİYE 122 BİN LİRA CEZA
Sosyal mesafeye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları ve maske kullanamadıkları tespit edilen 17 şahsa 122 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.
Şahıslar, baskını görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.
Cezai işlem uygulanan şahıslar evlerine gönderildiler.