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- Bursa’da ambulansa taşlı saldırı
Bursa’da ambulansa taşlı saldırı
- İHA
- 23.05.2021 - 17:13
- Güncelleme : 23.05.2021 - 17:21
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki inşaatta çalışan Zafer E. (41), dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan adamın yardımına koşan yakınları, durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı.
AMBULANSIN CAMI KIRILDI
O sırada yaralının yakınları, ambulans aracına taşlı saldırıda bulundu.
Yaralının içinde bulunduğu sırada araca isabet eden camlar, ambulansın camını kırdı.
HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
Yapılan saldırıya rağmen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye yetiştirmek için çaba sarf etti.
Hastaneye yetiştirilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bursa’da ambulansa taşlı saldırı VİDEO
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri, karakola giderek kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.