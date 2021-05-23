Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
289.557
-10.25%
EXEN Coin
39.10
-4.40%
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Bursa’da ambulansa taşlı saldırı

    İnşaattan düşerek ağır yaralanan şahsa müdahale eden sağlık ekipleri, yaralının yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Ekipler, saldırganlardan şikayetçi oldu.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da ambulansa taşlı saldırı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki inşaatta çalışan Zafer E. (41), dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

    Ağır yaralanan adamın yardımına koşan yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı.

    AMBULANSIN CAMI KIRILDI

    O sırada yaralının yakınları, ambulans aracına taşlı saldırıda bulundu.

    Yaralının içinde bulunduğu sırada araca isabet eden camlar, ambulansın camını kırdı.

    Bursa’da ambulansa taşlı saldırı #1

    HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

    Yapılan saldırıya rağmen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye yetiştirmek için çaba sarf etti.

    Hastaneye yetiştirilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bursa’da ambulansa taşlı saldırı VİDEO

    Bursa’da ambulansa taşlı saldırı #2

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Sağlık ekipleri, karakola giderek kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu.

    Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa’da ambulansa taşlı saldırı #3

    Bursa’da ambulansa taşlı saldırı #4

    Bursa’da ambulansa taşlı saldırı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir