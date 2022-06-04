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Bursa'da amca dehşeti: İki yeğenini öldürüp kaçtı

Bursa'da amca dehşeti: İki yeğenini öldürüp kaçtı

Her ikisi de 19 yaşında olan kardeşler, amcaları tarafından öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan katil amca ise polis tarafından aranıyor.