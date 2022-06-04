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- Bursa'da amca dehşeti: İki yeğenini öldürüp kaçtı
Bursa'da amca dehşeti: İki yeğenini öldürüp kaçtı
- 04.06.2022 - 09:00
- Güncelleme : 04.06.2022 - 09:05
Kardeşler Ş.G. (19) ve F.G. (19), aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.’nin Bursa’nın Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’ndeki bağ evine gitti.
Ş.G., F.G. ve amcaları M.G. arasında saat 23.00 sıralarında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenleri F.G. ve Ş.G.’yi tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı.
İki kardeş kurtarılamadı
F.G. ve Ş.G. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Katil amca aranıyor
F.G. ve Ş.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
DHA’nın haberine göre polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.