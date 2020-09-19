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    Bursa'da anne ve babasını darbeden kardeşini öldürdü

    Anne ve babasını odaya kilitleyip şiddet uygulayan kardeşi Hasan Ali Y.'yi pompalı tüfekle vuran abla Gülderen Y., gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.09.2020 - 12:26
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 12:26
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    Bursa'da anne ve babasını darbeden kardeşini öldürdü

    Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Cihatlı Mahallesi'nde iddiaya göre, anne ve babasını odaya kilitleyip darbeden Hasan Ali Y., araya girmek isteyen abla Gülderen Y. ile tartışma yaşadı.

    KARDEŞİNİ POMPALIYLA ÖLDÜRDÜ

    Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken abla Gülderen Y., kardeşi Hasan Ali Y.'yi evde bulunan pompalı tüfek ile ateş ederek, vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Hasan Ali Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Bursa da anne ve babasını darbeden kardeşini öldürdü #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Abla Gülderen Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından anne-baba ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

    Soruşturma sürdürülüyor.

    Bursa da anne ve babasını darbeden kardeşini öldürdü #2

    Bursa da anne ve babasını darbeden kardeşini öldürdü #3

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