Bursa'da anne ve babasını darbeden kardeşini öldürdü

Anne ve babasını odaya kilitleyip şiddet uygulayan kardeşi Hasan Ali Y.'yi pompalı tüfekle vuran abla Gülderen Y., gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Cihatlı Mahallesi'nde iddiaya göre, anne ve babasını odaya kilitleyip darbeden Hasan Ali Y., araya girmek isteyen abla Gülderen Y. ile tartışma yaşadı.

KARDEŞİNİ POMPALIYLA ÖLDÜRDÜ

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken abla Gülderen Y., kardeşi Hasan Ali Y.'yi evde bulunan pompalı tüfek ile ateş ederek, vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Hasan Ali Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Abla Gülderen Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından anne-baba ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Soruşturma sürdürülüyor.